Fêtes locales Place de la Mairie Fichous-Riumayou
Fêtes locales Place de la Mairie Fichous-Riumayou samedi 6 décembre 2025.
Fêtes locales
Place de la Mairie Foyer municipal Fichous-Riumayou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Animations au profit du Téléthon. 20h repas des fêtes préparé par le comité, animé par Duo Ryf. 20h30 feu d’artifice suivi du bal avec DJ Rub’Z. Repas sur réservations. .
Place de la Mairie Foyer municipal Fichous-Riumayou 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 64 78 04
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Fichous-Riumayou a été mis à jour le 2025-12-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran