Fêtes locales Place de la Mairie Fichous-Riumayou

Fêtes locales

Place de la Mairie Foyer municipal Fichous-Riumayou Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Animations au profit du Téléthon. 20h repas des fêtes préparé par le comité, animé par Duo Ryf. 20h30 feu d’artifice suivi du bal avec DJ Rub’Z. Repas sur réservations. .

Place de la Mairie Foyer municipal Fichous-Riumayou 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 64 78 04

