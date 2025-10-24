Fêtes locales Garlède-Mondebat
Fêtes locales Garlède-Mondebat vendredi 24 octobre 2025.
Fêtes locales
Au foyer Garlède-Mondebat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
18h30 concours de pétanque, buvette et grillades sur place. .
Au foyer Garlède-Mondebat 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 16 26 87
