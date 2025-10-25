Fêtes locales Garlède-Mondebat
Fêtes locales Garlède-Mondebat samedi 25 octobre 2025.
Fêtes locales
Au foyer Garlède-Mondebat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Programme en cours de réalisation. .
Au foyer Garlède-Mondebat 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 16 26 87
English : Fêtes locales
German : Fêtes locales
Italiano :
Espanol : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Garlède-Mondebat a été mis à jour le 2025-10-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran