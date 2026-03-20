Fêtes locales

Au Parc Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

12h ouverture du chapiteau, cours de la République. Repas tapas, animé par le Banda Los Esberits .

18h 30ème Novillada. Ganadéria Familia Polo Saiz (sur réservation à partir du 15 juillet).

Programme en cours de réalisation. .

Au Parc Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 04 67

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Garlin a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran