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Fêtes Locales Gaujacq

Fêtes Locales Gaujacq

Fêtes Locales Gaujacq vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 40330 Gaujacq

Département : Landes

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Gaujacq

Fêtes Locales

Gaujacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Des animations pour tous, petits et grands !
Venez nombreux !
Des animations pour tous, petits et grands !

Vendredi 3 juillet
> 20h30 Soirée déguisée thème fluo Soirée Karaoké animée par Star System Assiette tapas 5€

Samedi 4 juillet
> 8h30 Tournoi de basket 3×3 2€ par joueur. Marche de 10 km au profit des Restos du coeur 3€
> 12h Entrecôte frites 13€ Menu enfant 6€
> 15h Jeux pour les enfants
> 18h Course landaise formelle 13€ Gratuit -15 ans animée par l’Harmonie Amolloise
Venez nombreux ! En cas de pluie, la course aura lieu aux arènes de Castel-Sarrazin
> 20h Repas populaire 17€ Menu enfants 7€. Soirée animée par l’orchestre Pick Up

Dimanche 5 juillet
> 11h Messe en musique avec la chorale Lous Pibalous
> 12h Apéritif et Auberge espagnole animés par Lous Pibalous
> 16h Après-midi jeux de société et sports au Cité Park
> 20h Anguillade 13€ Menu enfant 7€   .

Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 59 07 87  cadetsdechalossecdf@gmail.com

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English : Fêtes Locales

Entertainment for young and old!
Come one, come all!

L’événement Fêtes Locales Gaujacq a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Amou