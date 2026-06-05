Gaujacq

Fêtes Locales

Gaujacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Des animations pour tous, petits et grands !

Venez nombreux !

Des animations pour tous, petits et grands !

Vendredi 3 juillet

> 20h30 Soirée déguisée thème fluo Soirée Karaoké animée par Star System Assiette tapas 5€

Samedi 4 juillet

> 8h30 Tournoi de basket 3×3 2€ par joueur. Marche de 10 km au profit des Restos du coeur 3€

> 12h Entrecôte frites 13€ Menu enfant 6€

> 15h Jeux pour les enfants

> 18h Course landaise formelle 13€ Gratuit -15 ans animée par l’Harmonie Amolloise

Venez nombreux ! En cas de pluie, la course aura lieu aux arènes de Castel-Sarrazin

> 20h Repas populaire 17€ Menu enfants 7€. Soirée animée par l’orchestre Pick Up

Dimanche 5 juillet

> 11h Messe en musique avec la chorale Lous Pibalous

> 12h Apéritif et Auberge espagnole animés par Lous Pibalous

> 16h Après-midi jeux de société et sports au Cité Park

> 20h Anguillade 13€ Menu enfant 7€ .

Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 59 07 87 cadetsdechalossecdf@gmail.com

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English : Fêtes Locales

Entertainment for young and old!

Come one, come all!

L’événement Fêtes Locales Gaujacq a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Amou