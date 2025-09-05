Fêtes locales Géus-d’Arzacq

Fêtes locales Géus-d’Arzacq vendredi 5 septembre 2025.

Fêtes locales

Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

19h ouverture des fêtes et apéritif. 21h repas et soirée animée par le duo Amani. .

Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 07 97 89 comitedesfetesgeusdarzacq@gmail.com

