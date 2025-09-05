Fêtes locales Géus-d’Arzacq
Fêtes locales Géus-d’Arzacq vendredi 5 septembre 2025.
Fêtes locales
Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05
19h ouverture des fêtes et apéritif. 21h repas et soirée animée par le duo Amani. .
Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 07 97 89 comitedesfetesgeusdarzacq@gmail.com
