Fêtes locales Géus-d’Arzacq
Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
15h ouverture de la buvette et vente de glaces et de crêpes. Inscriptions à la Geussoise. 17h départ de La Geussoise. 19h/21h30 marché des producteurs animé par « En Daban » (chants béarnais). 22h/2h soirée animée par le podium EPSILON. .
Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 07 97 89 comitedesfetesgeusdarzacq@gmail.com
