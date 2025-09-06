Fêtes locales Géus-d’Arzacq

Fêtes locales Géus-d’Arzacq samedi 6 septembre 2025.

Fêtes locales

Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

15h ouverture de la buvette et vente de glaces et de crêpes. Inscriptions à la Geussoise. 17h départ de La Geussoise. 19h/21h30 marché des producteurs animé par « En Daban » (chants béarnais). 22h/2h soirée animée par le podium EPSILON. .

Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 07 97 89 comitedesfetesgeusdarzacq@gmail.com

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Géus-d’Arzacq a été mis à jour le 2025-08-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran