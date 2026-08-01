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AGENDA · Higuères-Souye

Fêtes locales Higuères-Souye

vendredi 14 août 2026 · Higuères-Souye

Fêtes locales Higuères-Souye

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
64160 Higuères-Souye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 Tarif réduit

Higuères-Souye

Fêtes locales

Higuères-Souye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 04:00:00

Date(s) :
2026-08-14

20h repas sur réservation suivi du bal avec le podium Alpha.   .

Higuères-Souye 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 13 37 64 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Higuères-Souye a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran