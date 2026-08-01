Informations pratiques

Higuères-Souye

Fêtes locales

Higuères-Souye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 04:00:00

Date(s) :

2026-08-14

20h repas sur réservation suivi du bal avec le podium Alpha. .

Higuères-Souye 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 13 37 64

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Higuères-Souye a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran