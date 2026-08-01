AGENDA · Higuères-Souye
Fêtes locales Higuères-Souye
vendredi 14 août 2026 · Higuères-Souye
Informations pratiques
Higuères-Souye
Fêtes locales
Higuères-Souye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 04:00:00
Date(s) :
2026-08-14
20h repas sur réservation suivi du bal avec le podium Alpha. .
Higuères-Souye 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 13 37 64
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Higuères-Souye a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran