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Fêtes locales Horsarrieu

Fêtes locales Horsarrieu

Fêtes locales Horsarrieu jeudi 17 septembre 2026.

Ville : 40700 Horsarrieu

Département : Landes

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : lundi 21 septembre 2026

Tarif :

Horsarrieu

Fêtes locales

Horsarrieu Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-17

Le comité des fêtes vous prépare un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
19 septembre à 17h course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn
Venez nombreux !
Le comité des fêtes vous prépare un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
19 septembre à 17h course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn
Venez nombreux !   .

Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 94 59 61 

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English : Fêtes locales

The festivities committee is preparing a jam-packed program for this festive weekend.
We look forward to seeing you there!

L’événement Fêtes locales Horsarrieu a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chalosse Tursan