Fêtes locales Horsarrieu
Fêtes locales Horsarrieu jeudi 17 septembre 2026.
Horsarrieu
Fêtes locales
Horsarrieu Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-17
Le comité des fêtes vous prépare un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
19 septembre à 17h course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn
Venez nombreux !
Le comité des fêtes vous prépare un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.
19 septembre à 17h course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn
Venez nombreux ! .
Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 94 59 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
The festivities committee is preparing a jam-packed program for this festive weekend.
We look forward to seeing you there!
L’événement Fêtes locales Horsarrieu a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chalosse Tursan