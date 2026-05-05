Horsarrieu

Fêtes locales

Horsarrieu Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-17

Le comité des fêtes vous prépare un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.

19 septembre à 17h course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn

Venez nombreux !

Le comité des fêtes vous prépare un programme aux petits oignons pour ce week-end festif.

19 septembre à 17h course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn

Venez nombreux ! .

Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 94 59 61

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English : Fêtes locales

The festivities committee is preparing a jam-packed program for this festive weekend.

We look forward to seeing you there!

L’événement Fêtes locales Horsarrieu a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chalosse Tursan