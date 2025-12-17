Fêtes locales

Place du village Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le comité des fêtes d’Idaux-Mendy vous invite à Idaux.

Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Place du village Idaux-Mendy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Idaux-Mendy a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Pays Basque