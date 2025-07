Fêtes locales La Bastide-Clairence

Fêtes locales La Bastide-Clairence lundi 4 août 2025.

Fêtes locales

Dans le bourg La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

13h30, tournoi de Mus et belote

19h, apéritif animé par le groupe Txabatxekoko

22h, passe-rue et concert avec Louis Hardits

23h30 feu d’artifice et soirée animée par John et Xan Castel .

Dans le bourg La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque