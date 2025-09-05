Fêtes locales Labastide-Chalosse

Un week-end festif avec repas communal, soirée animée, concours de pétanque, animation jeux pour petits et grands, pause goûter, plateaux repas, messe, apéritif communal avec animation pour les enfants, repas des producteurs, vide-fûts.

Venez nombreux !

Un week-end festif comme on les aime se prépare !

* Vendredi 5 septembre à 20h Repas Communal (18€ / 8€) et soirée animée par Seb Animation

* Samedi 6 septembre à 15h concours de pétanque / 16h jeux et animations pour enfants avec « En quête de jeux » / 20h Repas Moules-frites (12€ / 8€) / 23h soirée animée par Seb Animations

* Dimanche 7 septembre à 11h messe animée par le Choeur de Charnegou d’Aurice / 12h défilé de vélos et trottinettes décorés / 12h15 apéritif communal animé par la Pena Pechu / 13h Repas des producteurs

Venez nombreux ! .

Labastide-Chalosse 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 20 54 46

English : Fêtes locales

A festive weekend with communal meal, evening entertainment, pétanque competition, games for young and old, snack break, meal trays, mass, communal aperitif with children’s entertainment, producers’ meal, barrel sale.

Come one, come all!

German : Fêtes locales

Ein festliches Wochenende mit Gemeinschaftsessen, Abendveranstaltung, Boule-Wettbewerb, Spielanimation für Groß und Klein, Snackpause, Essensplatten, Messe, Gemeinschaftsaperitif mit Kinderanimation, Produzentenessen, Fassverkauf.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Un fine settimana di festa con un pasto in comune, una serata animata, una gara di pétanque, giochi per grandi e piccini, pause per la merenda, vassoi per il pasto, la messa, un aperitivo in comune con animazione per bambini, un pasto dei produttori e una vendita di botti.

Venite tutti!

Espanol : Fêtes locales

Un fin de semana festivo con comida en común, velada animada, competición de petanca, juegos para grandes y pequeños, pausas para merendar, bandejas de comida, misa, aperitivo en común con animación para niños, comida de productores y venta de barriles.

Vengan todos

