Fêtes locales Lacommande

Fêtes locales Lacommande samedi 26 juillet 2025.

Fêtes locales

Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Réveil en fanfare du village avec distribution de viennoiseries et café.

13h Concours de pétanque en doublette réservé aux locaux.

14h Balade familiale en calèche.

20h à 22h30 Repas bodega servi sur plateaux.

Soirée animée par le duo Say Yes. .

Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 41 74

L’événement Fêtes locales Lacommande a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Coeur de Béarn