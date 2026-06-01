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Fêtes locales Salle Agora Lacq

Fêtes locales Salle Agora Lacq

Fêtes locales Salle Agora Lacq samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Agora

Adresse : Chemin de Terres Nabes

Ville : 64170 Lacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lacq

Fêtes locales

Salle Agora Chemin de Terres Nabes Lacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Après-midi intergénérationnel Roller disco Ventrigliss.
Structure gonflable pour les plus petits.

Buvette sur place.   .

Salle Agora Chemin de Terres Nabes Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 17 81 55 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lacq a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn