Fêtes locales Salle Agora Lacq
Fêtes locales Salle Agora Lacq samedi 20 juin 2026.
Lacq
Fêtes locales
Salle Agora Chemin de Terres Nabes Lacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Après-midi intergénérationnel Roller disco Ventrigliss.
Structure gonflable pour les plus petits.
Buvette sur place. .
Salle Agora Chemin de Terres Nabes Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 17 81 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lacq a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn