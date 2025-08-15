Fêtes locales Lahourcade
Fêtes locales
Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Tira Cap Petit déjeuner à la fourchette
12h , devant la salle polyvalente Dégustation de Jurançon et exposition de produits du terroir animée par la banda « Les Mixains ».
Jeux gonflables et jeux en bois pour les enfants
17h concert du groupe « Say Yes »
19h30 Moules/frites, fromage et dessert
21h bal avec l’orchestre « Pick Up »
22h30 Feu d’artifice .
Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 17 86
