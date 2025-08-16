Fêtes locales Lahourcade
Dans le village marche et course
12h repas du village
17h finales du tournoi de pétanque
18h30 apéritif par le comité
20h, Tira Cap restauration et concerts avec les groupes Dam’So and Co et Jacks’N Fagots .
Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 17 86
