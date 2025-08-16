Fêtes locales Lahourcade

Fêtes locales Lahourcade samedi 16 août 2025.

Fêtes locales

Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Dans le village marche et course

12h repas du village

17h finales du tournoi de pétanque

18h30 apéritif par le comité

20h, Tira Cap restauration et concerts avec les groupes Dam’So and Co et Jacks’N Fagots .

Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 17 86

