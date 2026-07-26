AGENDA · Lahourcade
Fêtes locales Lo Tira Cap Lahourcade
jeudi 13 août 2026 · Lo Tira Cap · Lahourcade
Informations pratiques
Lahourcade
Fêtes locales
Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée avec notre restauration habituelle.
18h30 Ouverture des fêtes
21h Concert de Blouzouki .
Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15 lotiracapdepetitou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn