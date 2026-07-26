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AGENDA · Lahourcade

Fêtes locales Lo Tira Cap Lahourcade

jeudi 13 août 2026 · Lo Tira Cap · Lahourcade

Fêtes locales Lo Tira Cap Lahourcade

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Lo Tira Cap
Adresse
44 route de Mourenx
Ville
64150 Lahourcade
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lahourcade

Fêtes locales

Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Soirée avec notre restauration habituelle.
18h30 Ouverture des fêtes
21h Concert de Blouzouki   .

Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15  lotiracapdepetitou@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn