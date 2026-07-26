Fêtes locales Lo Tira Cap Lahourcade

Informations pratiques

Lahourcade

Fêtes locales

Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Soirée avec notre restauration habituelle.

18h30 Ouverture des fêtes

21h Concert de Blouzouki .

Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15 lotiracapdepetitou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn