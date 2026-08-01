AGENDA · Lasclaveries
Fêtes locales Lasclaveries
dimanche 16 août 2026 · Lasclaveries
Informations pratiques
Lasclaveries
Fêtes locales
Lasclaveries Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Tournoi de pétanque et grillades. .
Lasclaveries 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 70 20 99
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lasclaveries a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran