Informations pratiques

Lasclaveries

Fêtes locales

Lasclaveries Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Tournoi de pétanque et grillades. .

Lasclaveries 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 70 20 99

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lasclaveries a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran