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AGENDA · Lasclaveries

Fêtes locales Lasclaveries

dimanche 16 août 2026 · Lasclaveries

Fêtes locales Lasclaveries

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
64450 Lasclaveries
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lasclaveries

Fêtes locales

Lasclaveries Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Tournoi de pétanque et grillades.   .

Lasclaveries 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 70 20 99 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lasclaveries a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran