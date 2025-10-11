Fêtes locales Lespielle

Fêtes locales Lespielle samedi 11 octobre 2025.

Salle des fêtes Lespielle Pyrénées-Atlantiques

10h concours de pétanque, restauration rapide sur place. 16h activités nature en famille (jeu et information autour de la faune et de la flore, confection d’empreinte et cadeaux à gagner…) jeux gonflable, jeux divers et balade à cheval. 20h repas déguidé sur le thème cowboy. 00h bal animé par le podium Système D. .

Salle des fêtes Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 84 65 97

