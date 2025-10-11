Fêtes locales Lespielle
samedi 11 octobre 2025.
Fêtes locales
Salle des fêtes Lespielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
10h concours de pétanque, restauration rapide sur place. 16h activités nature en famille (jeu et information autour de la faune et de la flore, confection d’empreinte et cadeaux à gagner…) jeux gonflable, jeux divers et balade à cheval. 20h repas déguidé sur le thème cowboy. 00h bal animé par le podium Système D. .
Salle des fêtes Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 84 65 97
