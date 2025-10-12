Fêtes locales Lespielle

Fêtes locales Lespielle dimanche 12 octobre 2025.

Fêtes locales

Salle des fêtes Lespielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

12h30 repas animé par Les Vignerons du Vic-Bilh. .

Salle des fêtes Lespielle 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 84 65 97

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lespielle a été mis à jour le 2025-10-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran