Informations pratiques

Lucarré

Fêtes locales

Salle des fêtes Lucarré Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concours de pétanque en doublette, sur inscription.

Animations pour petits et grands jeux en bois, molkky, quilles…. Restauration rapide sur place bar & grillades. .

Salle des fêtes Lucarré 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 42 28 21

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lucarré a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran