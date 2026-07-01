AGENDA · Lucarré
Fêtes locales Lucarré
vendredi 17 juillet 2026 · Lucarré
Informations pratiques
Lucarré
Fêtes locales
Salle des fêtes Lucarré Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concours de pétanque en doublette, sur inscription.
Animations pour petits et grands jeux en bois, molkky, quilles…. Restauration rapide sur place bar & grillades. .
Salle des fêtes Lucarré 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 42 28 21
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lucarré a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran