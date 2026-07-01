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AGENDA · Lucarré

Fêtes locales Lucarré

vendredi 17 juillet 2026 · Lucarré

Fêtes locales Lucarré

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64350 Lucarré
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lucarré

Fêtes locales

Salle des fêtes Lucarré Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concours de pétanque en doublette, sur inscription.
Animations pour petits et grands jeux en bois, molkky, quilles…. Restauration rapide sur place bar & grillades.   .

Salle des fêtes Lucarré 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 42 28 21 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Lucarré a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran