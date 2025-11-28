Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes locales Malaussanne

Fêtes locales

Fêtes locales Malaussanne vendredi 28 novembre 2025.

Fêtes locales

Malaussanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Repas communal et animation feu d’ camp avec DJ Romain. Réservation avant le 21 novembre.   .

Malaussanne 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 48 56 

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Malaussanne a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran