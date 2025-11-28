Fêtes locales Malaussanne
Fêtes locales Malaussanne vendredi 28 novembre 2025.
Fêtes locales
Malaussanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Repas communal et animation feu d’ camp avec DJ Romain. Réservation avant le 21 novembre. .
Malaussanne 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 48 56
English : Fêtes locales
German : Fêtes locales
Italiano :
Espanol : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Malaussanne a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran