Maspie-Lalonquère-Juillacq

Fêtes locales

Maspie-Lalonquère-Juillacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

13h30 concours de pétanque en doublette à l’Étable à Gégé. 20h apéritif suivi du repas des fêtes animé par la banda les Zic’Bilh (inscription avant le 16 juin). 00h bodega du comité. .

Maspie-Lalonquère-Juillacq 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 42 79 84

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Maspie-Lalonquère-Juillacq a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran