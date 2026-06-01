Fêtes locales Maspie-Lalonquère-Juillacq
Fêtes locales Maspie-Lalonquère-Juillacq samedi 20 juin 2026.
Maspie-Lalonquère-Juillacq
Fêtes locales
Maspie-Lalonquère-Juillacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
13h30 concours de pétanque en doublette à l’Étable à Gégé. 20h apéritif suivi du repas des fêtes animé par la banda les Zic’Bilh (inscription avant le 16 juin). 00h bodega du comité. .
Maspie-Lalonquère-Juillacq 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 42 79 84
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Maspie-Lalonquère-Juillacq a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran