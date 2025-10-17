Fêtes locales Salle des fêtes Maure

Fêtes locales Salle des fêtes Maure vendredi 17 octobre 2025.

Fêtes locales

Salle des fêtes MAURE Maure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Hestas de Maure ! Les fêtes locales du village de Maure vous promettent des moments de partages et de convivialité.

Au programme

Le vendredi 17 20h, repas soupe, paëlla, pêche melba. Animation par le podium Syteme D.

Le samedi 18 soirée tapas.

Le dimanche 19 10h30, messe. 12h, apéritif du conseil. 13h, sérénades.

.

Salle des fêtes MAURE Maure 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 95 89 85 maure.mairie@wanadoo.fr

English :

Hestas de Maure! The local festivals in the village of Maure promise moments of sharing and conviviality.

On the program:

Friday 17: 8pm, meal: soup, paella, peach melba. Entertainment by the Syteme D podium.

Saturday 18: tapas evening.

Sunday 19: 10:30 am, mass. 12pm, council aperitif. 1pm, serenades.

German :

Hestas von Maure! Die lokalen Feste des Dorfes Maure versprechen Ihnen Momente des Austauschs und der Geselligkeit.

Auf dem Programm stehen:

Am Freitag, den 17.: 20 Uhr, Essen: Suppe, Paella, Pfirsich Melba. Unterhaltung durch das Podium Syteme D.

Am Samstag, den 18.: Tapas-Abend.

Am Sonntag, den 19.: 10:30 Uhr, Gottesdienst. 12 Uhr, Aperitif des Rates. 13 Uhr, Serenaden.

Italiano :

Hestas de Maure! Le feste locali nel villaggio di Maure promettono un grande momento di condivisione e convivialità.

In programma:

Venerdì 17: ore 20.00, pasto: zuppa, paella, pesca melba. Intrattenimento a cura del Syteme D podium.

Sabato 18: serata di tapas.

Domenica 19: ore 10.30, messa. ore 12, aperitivo del Consiglio. ore 13, serenate.

Espanol :

¡Hestas de Maure! Las fiestas locales del pueblo de Maure prometen un gran momento de intercambio y convivencia.

En el programa:

Viernes 17: 20h, comida: sopa, paella, melocotón melba. Animación a cargo del podio Syteme D.

Sábado 18: noche de tapas.

Domingo 19: 10h30, misa. 12h, aperitivo del Consejo. 13 h, serenatas.

