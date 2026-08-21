AGENDA · Méracq
Fêtes locales Méracq
samedi 22 août 2026 · Méracq
Informations pratiques
Méracq
Fêtes locales
Salle des fêtes Méracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
9h marche pédestre. 11h casse-croûte à la fourchette. 14h tournoi de pétanque. 20h repas communal animé par Lous Combatièrs du Soubestre. 00h/4h bodega du Comité. .
Salle des fêtes Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 53 70 30
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Méracq a été mis à jour le 2026-08-10 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran