Informations pratiques

Méracq

Fêtes locales

Salle des fêtes Méracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

9h marche pédestre. 11h casse-croûte à la fourchette. 14h tournoi de pétanque. 20h repas communal animé par Lous Combatièrs du Soubestre. 00h/4h bodega du Comité. .

Salle des fêtes Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 53 70 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Méracq a été mis à jour le 2026-08-10 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran