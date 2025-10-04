Fêtes locales Mialos

Fêtes locales Mialos samedi 4 octobre 2025.

Mialos Pyrénées-Atlantiques

Marche pédestre à la découverte des sentiers du village. 19h30 repas communal (sur réservation) animé par le comité. .

Mialos 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 73 91 81

