Fêtes locales Miossens-Lanusse

Fêtes locales Miossens-Lanusse samedi 13 septembre 2025.

Fêtes locales

Salle des fêtes Miossens-Lanusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

16h « Le monde enchanté d’Arsène Lutin » par Le Chapeau d’Olivier (à la mairie). Animation nature pour les enfants à partir de 4 ans.

20h vin d’honneur et apéro animé par l’harmonie Garlinoise.

21h repas du comité (sur réservation). 22h soirée animée par le podium Kalimba. .

Salle des fêtes Miossens-Lanusse 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 68 01 17

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Miossens-Lanusse a été mis à jour le 2025-09-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran