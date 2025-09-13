Fêtes locales Miossens-Lanusse
Fêtes locales Miossens-Lanusse samedi 13 septembre 2025.
Salle des fêtes Miossens-Lanusse Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
16h « Le monde enchanté d’Arsène Lutin » par Le Chapeau d’Olivier (à la mairie). Animation nature pour les enfants à partir de 4 ans.
20h vin d’honneur et apéro animé par l’harmonie Garlinoise.
21h repas du comité (sur réservation). 22h soirée animée par le podium Kalimba. .
Salle des fêtes Miossens-Lanusse 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 68 01 17
