Fêtes locales Momas vendredi 14 novembre 2025.

Momas Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

2025-11-14

Soirée guinguette animée par le groupe Cantar per Cantar puis par le DJ du comité Moulinex !   .

Momas 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 88 60 

