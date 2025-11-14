Fêtes locales

Momas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Soirée guinguette animée par le groupe Cantar per Cantar puis par le DJ du comité Moulinex ! .

Momas 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 39 88 60

