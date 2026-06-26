Momy

Fêtes locales

Momy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

20h30 repas des fêtes (sur inscription).

00h30 bal du comité. .

Momy 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 44 52 55

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Momy a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran