Fêtes locales Momy
Fêtes locales Momy samedi 4 juillet 2026.
Momy
Fêtes locales
Momy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
20h30 repas des fêtes (sur inscription).
00h30 bal du comité. .
Momy 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 44 52 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Momy a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran