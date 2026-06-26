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Fêtes locales Momy

Fêtes locales Momy

Fêtes locales Momy samedi 4 juillet 2026.

Ville
64350 Momy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Momy

Fêtes locales

Momy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

20h30 repas des fêtes (sur inscription).
00h30 bal du comité.   .

Momy 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 44 52 55 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Momy a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran