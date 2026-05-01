Fêtes locales Monassut-Audiracq
Fêtes locales Monassut-Audiracq samedi 30 mai 2026.
Monassut-Audiracq
Fêtes locales
Salle communale Monassut-Audiracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
10h olympiades inter-comités.
14h tournois de pétanque (inscription sur place).
16h après-midi des enfants avec le clown Cri-Cri suivi d’un goûter.
19h apéritif et repas communal animé par la banda Les Zic-Bilh de Lembeye.
00h bal animé par Système D. .
Salle communale Monassut-Audiracq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 56 94 11 acst.monassut@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Monassut-Audiracq a été mis à jour le 2026-05-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran