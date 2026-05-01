Monassut-Audiracq

Fêtes locales

Salle communale Monassut-Audiracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

10h olympiades inter-comités.

14h tournois de pétanque (inscription sur place).

16h après-midi des enfants avec le clown Cri-Cri suivi d’un goûter.

19h apéritif et repas communal animé par la banda Les Zic-Bilh de Lembeye.

00h bal animé par Système D. .

Salle communale Monassut-Audiracq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 56 94 11 acst.monassut@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Monassut-Audiracq a été mis à jour le 2026-05-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran