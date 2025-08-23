Fêtes locales Moncla

Fêtes locales Moncla samedi 23 août 2025.

Fêtes locales

Salle des fêtes Moncla Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

14h tournoi de pétanque. 19h début des festivités. 21h sardinade traditionnelle (sur réservation), animée par 100 pour Son. .

Salle des fêtes Moncla 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 78 14 81

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Moncla a été mis à jour le 2025-08-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran