Fêtes locales Moncla
Fêtes locales Moncla samedi 23 août 2025.
Fêtes locales
Salle des fêtes Moncla Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
14h tournoi de pétanque. 19h début des festivités. 21h sardinade traditionnelle (sur réservation), animée par 100 pour Son. .
Salle des fêtes Moncla 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 78 14 81
