AGENDA · Moncla
Fêtes locales Moncla
samedi 22 août 2026 · Moncla
Informations pratiques
Moncla
Fêtes locales
Salle des fêtes Moncla Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
14h tournoi de pétanque. 19h début de la sardinade traditionnelle (sur réservation). .
Salle des fêtes Moncla 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 78 14 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Moncla a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Moncla (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes locales Moncla 23 août 2026