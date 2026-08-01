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AGENDA · Moncla

Fêtes locales Moncla

samedi 22 août 2026 · Moncla

Fêtes locales Moncla

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64330 Moncla
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Moncla

Fêtes locales

Salle des fêtes Moncla Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

14h tournoi de pétanque. 19h début de la sardinade traditionnelle (sur réservation).   .

Salle des fêtes Moncla 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 78 14 81 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Moncla a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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