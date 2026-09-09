AGENDA · Morlaàs
Fêtes locales Morlaàs
vendredi 9 octobre 2026 · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Fêtes locales
Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Remise officielle des clés de la ville.
Ouverture en musique.
Repas convivial.
23h : grand feu d’artifice.
Soirée musicale avec Osaka.
Manège durant les 3 jours. .
Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesmorlaas@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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