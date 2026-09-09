UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morlaàs

Fêtes locales Morlaàs

vendredi 9 octobre 2026 · Morlaàs

Fêtes locales Morlaàs

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Adresse
Place de la Hourquie
Ville
64160 Morlaàs
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Morlaàs

Fêtes locales

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Remise officielle des clés de la ville.
Ouverture en musique.
Repas convivial.
23h : grand feu d’artifice.
Soirée musicale avec Osaka.
Manège durant les 3 jours.   .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesmorlaas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques)