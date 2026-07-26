Informations pratiques

Navailles-Angos

Fêtes locales

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 12:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Apéritif du comité animé par le duo Black-Lights. Repas avec la chorale Chanter et le duo Black-lights. .

Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 00 46 62 ca.navaillesangos@live.fr

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran