AGENDA · Navailles-Angos
Fêtes locales Navailles-Angos
dimanche 16 août 2026 · Navailles-Angos
Informations pratiques
Navailles-Angos
Fêtes locales
Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Apéritif du comité animé par le duo Black-Lights. Repas avec la chorale Chanter et le duo Black-lights. .
Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 00 46 62 ca.navaillesangos@live.fr
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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