UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Navailles-Angos

Fêtes locales Navailles-Angos

dimanche 16 août 2026 · Navailles-Angos

Fêtes locales Navailles-Angos

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
64450 Navailles-Angos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Navailles-Angos

Fêtes locales

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Apéritif du comité animé par le duo Black-Lights. Repas avec la chorale Chanter et le duo Black-lights.   .

Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 00 46 62  ca.navaillesangos@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Navailles-Angos (Pyrénées-Atlantiques)