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AGENDA · Nousty

Fêtes locales Nousty

samedi 22 août 2026 · Nousty

Fêtes locales Nousty

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Centre du village
Ville
64420 Nousty
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
7 7 7 Tarif réduit

Nousty

Fêtes locales

Centre du village Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

9h brunch
9h30 ouverture des inscriptions au tournoi de pétanque
10h30 lancement du tournoi de pétanque
11h30 grillades
14h30 tournoi de handball sur herbe
18h30 repas et animations musicales
22h30 feu d’artifice suivi du bal du village avec Dj Pool’s   .

Centre du village Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Nousty a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran