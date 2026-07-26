Informations pratiques

Nousty

Fêtes locales

Centre du village Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

9h brunch

9h30 ouverture des inscriptions au tournoi de pétanque

10h30 lancement du tournoi de pétanque

11h30 grillades

14h30 tournoi de handball sur herbe

18h30 repas et animations musicales

22h30 feu d’artifice suivi du bal du village avec Dj Pool’s .

Centre du village Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Nousty a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran