Fêtes locales Nousty
samedi 22 août 2026 · Nousty
Informations pratiques
Nousty
Fêtes locales
Centre du village Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
9h brunch
9h30 ouverture des inscriptions au tournoi de pétanque
10h30 lancement du tournoi de pétanque
11h30 grillades
14h30 tournoi de handball sur herbe
18h30 repas et animations musicales
22h30 feu d’artifice suivi du bal du village avec Dj Pool’s .
Centre du village Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Nousty a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran