Fêtes locales Orthez

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Arènes Initiation aux cultures taurines

11h, Mur à Gauche Open de pelote

13h30, Avenue du 8 mai Prologue de la course cycliste

15h Course cycliste

15h, Parc Gascoin Village des enfants

22h, Parvis de l’église Saint-Pierre Concert The Supersoul Brothers

22h, Carrefour des musiques à gogo Podium Insomnia .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

