Fêtes locales Ouillon
Fêtes locales Ouillon vendredi 29 août 2025.
Fêtes locales
Salle des fêtes Ouillon Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Apéritif d’ouverture, suivi du repas du village sur inscriptions. La soirée s’illuminera ensuite grâce à un feu d’artifice. .
Salle des fêtes Ouillon 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 19 34 96
