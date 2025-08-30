Fêtes locales Ouillon

Fêtes locales Ouillon samedi 30 août 2025.

Fêtes locales

Salle des fêtes Ouillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

12h restauration assurée par TTL’s Food.

12h30 tournoi de pétanque.

Les plus jeunes pourront s’amuser autour des jeux de bois mis à leur disposition.

Dès 18h finales du concours de quilles de neuf premier jet de boulon avec les débutants, suivis des quatre autres catégories.

Dès 19h bodega du comité, animée par la banda Lous Esberits d’Arros, suivi du bal avec le podium Système D. .

Salle des fêtes Ouillon 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 19 34 96

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Ouillon a été mis à jour le 2025-08-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran