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AGENDA · Ouillon

Fêtes locales Ouillon

samedi 29 août 2026 · Ouillon

Fêtes locales Ouillon

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64160 Ouillon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ouillon

Fêtes locales

Salle des fêtes Ouillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

12h tournoi de pétanque, buvette et restauration.
14h, école spectacle de magie
19h bodega du comité avec ambiance musicale
23h/04h bal animé par DJ Batz.   .

Salle des fêtes Ouillon 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 32 63 15 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Ouillon a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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