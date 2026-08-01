AGENDA · Ouillon
Fêtes locales Ouillon
samedi 29 août 2026 · Ouillon
Informations pratiques
Ouillon
Fêtes locales
Salle des fêtes Ouillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
12h tournoi de pétanque, buvette et restauration.
14h, école spectacle de magie
19h bodega du comité avec ambiance musicale
23h/04h bal animé par DJ Batz. .
Salle des fêtes Ouillon 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 32 63 15
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Ouillon a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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