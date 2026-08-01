Informations pratiques

Ouillon

Fêtes locales

Salle des fêtes Ouillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

12h tournoi de pétanque, buvette et restauration.

14h, école spectacle de magie

19h bodega du comité avec ambiance musicale

23h/04h bal animé par DJ Batz. .

Salle des fêtes Ouillon 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 32 63 15

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Ouillon a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran