Petit-déjeuner à la fourchette (gras-double, grillades, fromage et café).

9h, au stade Tournoi de foot à 7 pour 8 équipes de 10 joueurs.

12h Buvette et petite restauration sur place.

14h Suite du tournoi de foot. Pêche au canard et tir à la carabine pour les enfants.

18h Récompenses.

20h Repas (coquilles Saint Jacques, entrecôte, salade, fromage, dessert et digestif).

00h Bal animé par Jem’s & Lolo. 10 EUR.

Salle polyvalente 2165 route de Narp

Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 48 80

