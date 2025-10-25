Fêtes locales Ozenx-Montestrucq
Fêtes locales Ozenx-Montestrucq samedi 25 octobre 2025.
Fêtes locales
Stade Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Olympiades ou tournoi de belote en cas de pluie. .
Stade Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 55 27 10
English : Fêtes locales
German : Fêtes locales
Italiano :
Espanol : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Coeur de Béarn