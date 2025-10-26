Fêtes locales Ozenx-Montestrucq

Fêtes locales Ozenx-Montestrucq dimanche 26 octobre 2025.

Fêtes locales

Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Petit déjeuner.

9h Marche de 8 km ou Trail de 12km.

12h Assiettes combinées (calamars, grillades, frites, fromage…)

13h30 Tournoi de pétanque (non-licenciés) .

Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 55 27 10

