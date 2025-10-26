Fêtes locales Ozenx-Montestrucq
Fêtes locales Ozenx-Montestrucq dimanche 26 octobre 2025.
Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Petit déjeuner.
9h Marche de 8 km ou Trail de 12km.
12h Assiettes combinées (calamars, grillades, frites, fromage…)
13h30 Tournoi de pétanque (non-licenciés) .
Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 55 27 10
