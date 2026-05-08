Fêtes locales Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq
Fêtes locales Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq vendredi 8 mai 2026.
Ozenx-Montestrucq
Fêtes locales
Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Cette soirée d’ouverture sera la dernière des présidents, qui sont aux manettes depuis 15 ans. Elle sera animée jusqu’à 2h du matin.
Restauration rapide sur place. .
Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 48 80
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coeur de Béarn