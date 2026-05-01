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Fêtes locales Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq

Fêtes locales Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq

Fêtes locales Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Route de Narp

Ville : 64300 Ozenx-Montestrucq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ozenx-Montestrucq

Fêtes locales

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

10h30 Messe solennelle
11h30 d’un vin d’honneur
12h30 Repas avec au menu Cochon de lait avec ses haricots, salade, fromage, dessert et café
Animations pour tous tout l’après-midi.

Repas sur réservation avant le 4 mai.   .

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 48 80 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn

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