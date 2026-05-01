Fêtes locales Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq

Ozenx-Montestrucq

Fêtes locales

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

10h30 Messe solennelle

11h30 d’un vin d’honneur

12h30 Repas avec au menu Cochon de lait avec ses haricots, salade, fromage, dessert et café

Animations pour tous tout l’après-midi.

Repas sur réservation avant le 4 mai. .

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 48 80

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn