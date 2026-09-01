Informations pratiques

Parbayse

Fêtes locales

Parbayse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

18h15 Dépôt de gerbe au monument aux mort de Cuqueron

18h30 Apéritif du Maire salle des fêtes

21h30 Repas Salade fraicheur/ Magret au poivre pomme de terre forestières / fromage / Tiramisu à la mangue/ café/ vin non compris

Repas enfant: Chipolatas avec pomme de terre forestières / glace

Sur réservation avant le 12 septembre .

Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Parbayse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn