Fêtes locales Parbayse
vendredi 18 septembre 2026 · Parbayse
Informations pratiques
Parbayse
Fêtes locales
Parbayse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
18h15 Dépôt de gerbe au monument aux mort de Cuqueron
18h30 Apéritif du Maire salle des fêtes
21h30 Repas Salade fraicheur/ Magret au poivre pomme de terre forestières / fromage / Tiramisu à la mangue/ café/ vin non compris
Repas enfant: Chipolatas avec pomme de terre forestières / glace
Sur réservation avant le 12 septembre .
Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Parbayse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Parbayse (Pyrénées-Atlantiques)
- Parba’Trail Parbayse 19 septembre 2026