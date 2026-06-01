Puyoô

Fêtes locales

Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

8h à 11h animation pêche par la Gaule Puyolaise

13h30 concours de pétanque

14h30 molki pour les enfants

19h apéro avec le groupe Macfly

19h30 Paëlla du comité

22h à 3h bal animé par Système D .

Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 81 72 69

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Puyoô a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn