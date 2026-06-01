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Fêtes locales Puyoô

Fêtes locales Puyoô

Fêtes locales Puyoô samedi 13 juin 2026.

Ville : 64270 Puyoô

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Puyoô

Fêtes locales

Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

8h à 11h animation pêche par la Gaule Puyolaise
13h30 concours de pétanque
14h30 molki pour les enfants
19h apéro avec le groupe Macfly
19h30 Paëlla du comité
22h à 3h bal animé par Système D   .

Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 81 72 69 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Puyoô a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn

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