Fêtes locales Ramous samedi 27 septembre 2025.

Salle des fêtes Ramous Pyrénées-Atlantiques

Déjeuner à la fourchette.

13h30 concours de pétanque (réservé aux locaux), inscriptions à 13h

15h30 jeux pour enfants et structures gonflables

17h goûter

19h remise des lots du concours de pétanque

Repas animé par la banda Los Aïgassuts

22h bal animé avec le podium Imsomnia .

Salle des fêtes Ramous 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 88 15 47

L’événement Fêtes locales Ramous a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Coeur de Béarn