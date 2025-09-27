Fêtes locales Ramous
Fêtes locales Ramous samedi 27 septembre 2025.
Fêtes locales
Salle des fêtes Ramous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Déjeuner à la fourchette.
13h30 concours de pétanque (réservé aux locaux), inscriptions à 13h
15h30 jeux pour enfants et structures gonflables
17h goûter
19h remise des lots du concours de pétanque
Repas animé par la banda Los Aïgassuts
22h bal animé avec le podium Imsomnia .
Salle des fêtes Ramous 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 88 15 47
English : Fêtes locales
German : Fêtes locales
Italiano :
Espanol : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Ramous a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Coeur de Béarn