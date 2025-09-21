Fêtes locales Rivehaute
Fêtes locales Rivehaute dimanche 21 septembre 2025.
Fêtes locales
Place de l’église Rivehaute Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
12h repas des villageois (sur réservation)
16h démonstration de jeux béarnais
19h plats à emporter ou à consommer sur place .
Place de l’église Rivehaute 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 96 53 69
