Fêtes locales Rivehaute

Fêtes locales Rivehaute dimanche 21 septembre 2025.

Fêtes locales

Place de l’église Rivehaute Pyrénées-Atlantiques

2025-09-21

12h repas des villageois (sur réservation)

16h démonstration de jeux béarnais

19h plats à emporter ou à consommer sur place .

Place de l’église Rivehaute 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 96 53 69

