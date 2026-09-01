Informations pratiques

Saint-Castin

Fêtes locales

Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

15h30/19h jeu pour les enfants.

Forum des associations.

18h marché des producteurs.

Dégustation sur place ou à emporter, buvette et planches apéritives.

Animation musicale proposée par le Comité , groupe Silly Socks .

Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cfstcastin@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Saint-Castin a été mis à jour le 2026-08-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran