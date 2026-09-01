Fêtes locales Saint-Castin
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Castin
Informations pratiques
Saint-Castin
Fêtes locales
Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
15h30/19h jeu pour les enfants.
Forum des associations.
18h marché des producteurs.
Dégustation sur place ou à emporter, buvette et planches apéritives.
Animation musicale proposée par le Comité , groupe Silly Socks .
Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cfstcastin@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Saint-Castin a été mis à jour le 2026-08-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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