Saint-Cricq-Chalosse

Fêtes locales

Bourg de St-Cricq Saint-Cricq-Chalosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Les fêtes de Saint-Cricq approchent à grand pas ! Le comité vous a concocté un programme aux petits oignons ! Il y en aura pour tout le monde.

Venez nombreux !

Le comité vous a concocté un programme aux petits oignons !

Vendredi 10 juillet

> 20h Grand dîner d’ouverture 20€ 7€ enfants -12 ans

> 21h30 Spectacle et nuit dansante avec l’orchestre Heptagone

Samedi 11 juillet Journée sportive

> 9h15 7ème édition de la Saint-Cricquoise Trail Course à pied Randonnée pédestre

> 10h45 Course des Pitchouns

> 11h30 Repas dans le parc 7€

> 14h Concours de pétanque en doublette 6€ équipe

> 16h30 Spectacle pour toute la famille La Magie de Charlie dans le Hall des sports

> 20h Repas dans le parc 9€ animé par la Cricquena

> 22h30 Bal disco et Bodega géante avec le Podium Star System !

Dimanche 12 juillet Journée Coursayre et musicale

> 11h Course landaise de promotion 10€ Gratuit -16 ans 5€ membres AJC

> 12h30 Apéritif concert en plein air avec la Crocquena

> 13h Repas dans le parc 18€ 10€ -12ans

Fête foraine .

Bourg de St-Cricq Saint-Cricq-Chalosse 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 13 77

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English : Fêtes locales

The Saint-Cricq festivities are fast approaching! The committee has put together a top-notch program for you! There’s something for everyone.

L’événement Fêtes locales Saint-Cricq-Chalosse a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Chalosse Tursan