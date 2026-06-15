Fêtes locales Saint-Cricq-Chalosse
Fêtes locales Saint-Cricq-Chalosse vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Cricq-Chalosse
Fêtes locales
Bourg de St-Cricq Saint-Cricq-Chalosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Les fêtes de Saint-Cricq approchent à grand pas ! Le comité vous a concocté un programme aux petits oignons ! Il y en aura pour tout le monde.
Venez nombreux !
Le comité vous a concocté un programme aux petits oignons !
Vendredi 10 juillet
> 20h Grand dîner d’ouverture 20€ 7€ enfants -12 ans
> 21h30 Spectacle et nuit dansante avec l’orchestre Heptagone
Samedi 11 juillet Journée sportive
> 9h15 7ème édition de la Saint-Cricquoise Trail Course à pied Randonnée pédestre
> 10h45 Course des Pitchouns
> 11h30 Repas dans le parc 7€
> 14h Concours de pétanque en doublette 6€ équipe
> 16h30 Spectacle pour toute la famille La Magie de Charlie dans le Hall des sports
> 20h Repas dans le parc 9€ animé par la Cricquena
> 22h30 Bal disco et Bodega géante avec le Podium Star System !
Dimanche 12 juillet Journée Coursayre et musicale
> 11h Course landaise de promotion 10€ Gratuit -16 ans 5€ membres AJC
> 12h30 Apéritif concert en plein air avec la Crocquena
> 13h Repas dans le parc 18€ 10€ -12ans
Fête foraine .
Bourg de St-Cricq Saint-Cricq-Chalosse 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 13 77
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English : Fêtes locales
The Saint-Cricq festivities are fast approaching! The committee has put together a top-notch program for you! There’s something for everyone.
L’événement Fêtes locales Saint-Cricq-Chalosse a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Chalosse Tursan